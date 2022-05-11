Журналистку "Аль-Джазиры" застрелили на Западном берегу реки Иордан

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Журналистка телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле скончалась от ранения, полученного в ходе перестрелки между израильскими силами безопасности и палестинцами на Западном берегу реки Иордан, сообщают ближневосточные СМИ.

Согласно их информации, 51-летняя журналистка, занимавшаяся освещением ближневосточного конфликта на протяжении нескольких десятилетий, получила ранение в голову утром в среду, ее доставили в больницу, где она скончалась.

Отмечается, что Абу Акле была в шлеме и бронежилете с надписью "Пресса". Еще один журналист ранен, он находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное.

Телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на палестинские власти сообщил, что в журналистку выстрелили израильские силы в районе города Дженин. Руководство телеканала и ее коллеги выразили соболезнования семье погибшей, отметив ее "профессионализм и стойкость".

В свою очередь пресс-секретарь Армии обороны Израиля, бригадный генерал Ран Кохав заявил израильской радиостанции "Кан", что не думает, что израильские силы застрелили Абу Акле.

"Я не думаю, что мы убили ее. Мы предложили палестинцам начать быстрое совместное расследование. Если это, действительно, были мы, мы возьмем на себя ответственность, но кажется, что это не тот случай", - сказал Кохав.

В интервью газете The Jerusalem Post он отметил, что палестинцы отказались проводить совместное с Израилем расследование.

Премьер Израиля Нафтали Беннет со своей стороны указал, что палестинский лидер Махмуд Аббас обвиняет израильскую сторону "без весомых доказательств".

"Есть вероятность, что вооруженные палестинцы, которые открыли активный огонь, являются теми, чьи действия привели к печальной смерти журналистки", - отмечается в его заявлении.