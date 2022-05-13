Боррель осудил поведение израильской полиции на похоронах журналистки

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Европейский союз осудил непропорциональное применение силы израильской полицией на церемонии похорон журналистки в Иерусалиме и призвал к расследованию обстоятельств ее смерти.

"ЕС потрясен сценами, развернувшимися в пятницу в оккупированном Восточном Иерусалиме во время похоронной процессии американо-палестинской журналистки Ширин Абу Акле", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"ЕС осуждает непропорциональное применение силы и неуважительное поведение израильской полиции в отношении участников траурного шествия", - говорится в заявлении.

Журналистка телеканала Al Jazeera погибла от пулевого ранения, полученного при неясных обстоятельствах, когда освещала рейд израильских военных в лагере палестинских беженцев на Западном Берегу реки Иордан. Версии гибели, оглашенные палестинской и израильской сторонами, разные. Во время похорон возникли беспорядки.

"ЕС вновь призывает к тщательному и независимому расследованию, которое прояснит все обстоятельства смерти Ширин Абу Акле и привлечет к ответственности виновных в ее убийстве", - заявил Боррель.