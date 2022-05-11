Суд приостановил процедуру банкротства оператора СП-2 до сентября

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Суд кантона Цуг 10 мая приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG на 4 месяца - до 10 сентября 2022 года, говорится в сообщении компании.

"Заявителю был предоставлен временный мораторий на выплаты кредиторам", - говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.

В качестве временного управляющего привлечена фирма Transliq AG.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе.

Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список. Компания была вынуждена расторгнуть контракты с персоналом вследствие наложенных санкций.