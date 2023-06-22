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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Суд продлил приостановку процедуры банкротства оператора СП-2 до января 2024 года

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Суд швейцарского кантона Цуг продлил мораторий на банкротство оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG еще на 6 месяцев - теперь до 10 января 2024 года, говорится в сообщении суда.

Временным управляющим остается фирма Transliq AG.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список. Компания была вынуждена расторгнуть контракты с персоналом вследствие наложенных санкций.

Обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Одна из ниток магистрали получила повреждения в результате мощных взрывов в сентябре 2022 года.

Швейцария Северный поток 2 Nord Stream 2 AG
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