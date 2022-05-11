Создаваемым в Белоруссии территориальным войскам доверят оборону важных объектов

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Территориальные войска, которые решили сформировать в Брестской и Гродненской областях 10 мая, займутся охраной и обороной важных объеков, заявил замначальника Генштаба ВС Белоруссии Андрей Матиевич.

"После формирования территориальных войск и проведения боевого слаживания личный состав приступит к решению задач по охране и обороне важных объектов, - цитирует его пресс-служба Минобороны Белоруссии. - В ходе проверки будут сформированы штабы районов, а также по одному стрелковому батальону территориальных войск в Лидском и Кобринском районах".

Матиевич добавил, что основной упор будет сделан на совместном решении задач с воинскими частями и подразделениями ВС Белоруссии.

10 мая в Минобороны страны объявило о начале проверки готовности исполкомов Гродненской и Брестской областей сформировать территориальные войска и подготовить их к решению задач по предназначению. Было принято решение создать эти войска в Кобринском и Лидском районах, призвав около 430 человек из запаса.

Белорусские войска территориальной обороны созываются только на время войны или в условиях напряженной военно-политической обстановки. В эти войска призываются резервисты, уже отслужившие по призыву.