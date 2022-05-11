Япония и Финляндия решили усилить сотрудничество из-за ситуации вокруг Украины

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Премьер Японии Фумио Кисида в среду заявил о намерении укреплять взаимодействие Токио и Хельсинки в связи с событиями вокруг Украины и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Япония и Финляндия будут углублять сотрудничество в ответ на действия РФ на Украине "и для реализации "свободного и открытого" Индо-Тихоокеанского региона", приводит издание Nikkei слова Кисиды с пресс-конференции с премьером Финляндии Санной Марин.

Кисида подчеркнул, что вопросы безопасности Европы и Индо-Тихоокеанского региона разделять нельзя, и Токио и Хельсинки настроены против любого изменения статус-кво силой где бы то ни было в мире.

Также, по информации Nikkei, лидеры Японии и Финляндии договорились работать над задачей избавить мир от ядерного оружия. Марин также выразила обеспокоенность в связи с развитием КНДР своей ракетной и ядерной программ.

Кроме того, премьер Финляндии заявила о необходимости реформировать СБ ООН, сделать его "более транспарентным, более эффективным и представительным".