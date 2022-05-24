Премьер-министр Японии счел, что спецоперация РФ на Украине подрывает основы миропорядка

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Спецоперация России на Украине требует от стран-участниц четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) единства и солидарности, чтобы не допустить подобного в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил на открытии саммита "четверки" премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Он отметил, что спецоперация РФ на Украине - "вызов принципам и положениям Устава ООН", а также "подрыв основ мирового порядка".

"Нельзя позволить, чтобы такое же событие произошло в Индо-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул премьер.

Он отметил важность единства стран-участниц диалога в обеспечении открытости и свободы региона для развития многостороннего сотрудничества.

Президент США Джо Байден во вступительном слове также осудил спецоперацию России, пообещав поддержку Украины со стороны Вашингтона.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во вступительном слове не упомянул события на Украине, подчеркнув только важность "взаимного сотрудничества".

"Несмотря на сложные обстоятельства, связанные с COVID-19, мы усилили взаимную координацию в нескольких областях, таких как доставка вакцин, борьба с изменением климата, устойчивость цепочки поставок, реагирование на стихийные бедствия и экономическое сотрудничество. Это будет продолжать укреплять имидж QUAD как силы добра" - сказал он.

Кисида заявил, что на саммите будут обсуждаться вопросы изменения климата, отслеживания ситуации на море, гуманитарной помощи при стихийных бедствиях.

Саммит QUAD с участием США, Японии, Индии и Австралии открылся в Токио.

Агентство Киодо, комментируя начало саммита, отметило, что в совместном итоговом заявлении стороны, вероятно, подчеркнут уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, в том числе Украины.

В то же время в документе, возможно, не будут приведены какие-либо прямые обвинения в адрес России, принимая во внимание исторически тесные связи Индии с Москвой.