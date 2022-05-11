Великобритания и Финляндия подписали декларацию о взаимных гарантиях безопасности

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Великобритания и Финляндия подписали документ о предоставлении взаимных гарантий безопасности, объявил в среду в ходе визита в Финляндию британский премьер Борис Джонсон.

"Декларация в области безопасности, официальная декларация, что мы подписали сегодня, гарантирует: наши страны могут активизировать партнерство и поднять его на беспрецедентную высоту", - приводятся его слова в заявлении Даунинг-стрит.

Джонсон отметил, что вооруженные силы Великобритании и Финляндии будут вместе тренироваться и участвовать в маневрах, а также всегда будут приходить на помощь друг другу.

В свою очередь финский президент Саули Ниинистё заявил о желании Хельсинки "максимизировать оборону" Финляндии, но при этом не нанести ущерб какой-либо другой стороне.

"Это довольно просто: мы увеличиваем нашу безопасность и не отбираем ее у кого-либо еще", - сказал он.

Говоря о перспективах вступления в НАТО, президент отметил, что Финляндия является частью Запада, и "радикальных изменений" в случае реализации такого сценария не будет.

В свою очередь канцелярия британского премьера опубликовала совместное заявление Великобритании и Финляндии в связи с заключением документа.

"Мы подтвердили, что в случае, если любая из сторон пострадает от бедствия или нападения, то Великобритания и Финляндия по запросу пострадавшей страны помогут друг другу разными способами, которые могут включать военные средства", - говорится в заявлении.

Лондон и Хельсинки при этом активизируют сотрудничество, в том числе для противодействия "гибридным угрозам".

"Обмен информацией, в том числе в области разведки, играет важную роль в противодействии гибридным угрозам и в защите важной инфраструктуры. Обе страны будут вместе работать над получением информации об окружающей обстановке, над усилением защиты данных и над противодействием киберугрозам", - отмечается в заявлении.

Согласно документу, обе страны также будут проводить двусторонние консультации по вопросам внешней политики и безопасности.

Ранее в четверг Джонсон вместе с премьером Швеции Магдаленой Андерсон подписал документы о предоставлении взаимных гарантий безопасности.

Визит Джонсона в Швецию и Финляндию проходит на фоне сообщений о возможной скорой подаче Стокгольмом и Хельсинки заявок на вступление в НАТО.

Накануне финская газета Helsingin Sanomat со ссылками на свои источники писала, что Финляндия и Швеция вместе подадут заявки на членство в НАТО в начале будущей недели.