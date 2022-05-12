США зафиксировали рекордный профицит бюджета в апреле

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - США зафиксировали рекордный профицит бюджета в апреле - $308 млрд по сравнению с дефицитом в $226 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета подскочили на 97%, до рекордных $863,65 млрд, расходы уменьшились на 16% - до $555,43 млрд.

В апреле Штаты часто фиксируют профицит бюджета в связи с тем, что 15 апреля истекает срок подачи налоговых деклараций. Исключением были 2009, 2010 и 2011 гг., а также 2020 и 2021 гг. из-за пандемии COVID-19.

Поступления по налогу на доходы частных лиц в апреле составили $593 млрд.

За семь месяцев 2022 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США сократилось на 81% относительно аналогичного периода годом ранее - до $360 млрд.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода подскочил на 39,7%, составив $2,99 трлн. Расходы сократились на 17,9% - до $3,35 трлн. Это обусловлено окончанием действия масштабных стимулирующих программ, которые были введены из-за пандемии COVID-19.

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2021 финансового года, который завершился 30 сентября, сократилось на 11,4% и составило $2,776 трлн (или 12,4% ВВП). Годом ранее был зафиксирован рекордный дефицит в $3,1 трлн.

Последний раз профицит годового бюджета фиксировался в стране в 2001 году.