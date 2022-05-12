Реализацию проекта "Байтерек" скорректируют с учетом антироссийских санкций

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Казахстан и Россия ведут переговоры по условиям реализации проекта "Байтерек" на Байконуре с учетом влияния антироссийских санкций, сообщили агентству "Интерфакс" в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.

"По причине вводимых санкций в отношении России и их влияния на дальнейшую реализацию проекта "Байтерек" в целях выработки необходимых мер по смягчению их последствий сторонами ведутся переговоры по условиям дальнейшей реализации проекта", - сказал собеседник агентства в четверг.

В ведомстве добавили, что эскизное проектирование проекта уже завершено. Началась разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сооружений комплекса, конструкторской документации. "В 2022 году по проекту запланировано закончить разработку и проведение экспертизы проектно-сметной документации на реконструкцию сооружений комплекса и начало строительных работ", - добавили в министерстве.

В апреле глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что сооружение российско-казахстанского комплекса "Байтерек" для перспективной ракеты-носителя "Союз-5" стартует в 2022 году.

"В 2022 году запланирована разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сооружений комплекса, проводится разработка рабочей конструкторской документации, развернуты предконтрактные работы с предприятиями-изготовителями агрегатов и систем. Также в текущем году запланировано начало строительных работ, подрядчиком которых выступает казахстанское ТОО "Базис"", - сказал тогда Рогозин.

По его словам, параллельно с разработкой эскизного проекта и рабочей конструкторской документации на предприятиях "Роскосмоса" в рамках опытно-конструкторской работы "Феникс" проводится изготовление опытных образцов изделий ракеты-носителя "Союз-5.

"Байтерек" - строящийся российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет "Союз-5".