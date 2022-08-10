Сроки пусков на космическом комплексе "Байтерек" сдвинутся на 2024 год

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин договорились перенести сроки первого испытательного пуска ракеты "Союз-5" с космического комплекса "Байтерек" на 2024 год, сообщили в пресс-службе Минцифровизации.

Первый пуск ракеты "Союз 5" с "Байтерека" планировался до конца 2023 года.

В ведомстве добавили, что стороны провели корреляцию графиков работ создания ракеты-носителя "Союз-5" и наземного комплекса.

Сроки начала строительства комплекса "Байтерек" на Байконуре сдвинулись, и теперь запланированы на конец 2022 года. Мусин уточнял, что сроки сдвигаются в связи с подготовкой технической документации по проекту.

Казахстан и Россия ведут переговоры по условиям реализации проекта "Байтерек" на Байконуре с учетом влияния антироссийских санкций.

О новом обсуждении сроков сообщалось в мае.

"Байтерек" - строящийся российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с должны проводить запуски ракет "Союз-5".