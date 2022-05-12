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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

Глава Еврокомиссии назвала Россию прямой угрозой мировому порядку

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала Россию угрозой мировому порядку и отметила, что РФ призывает к очень произвольным международным отношениям.

Она заявила, что ЕС хочет играть более активную роль в Индо-Тихоокеанском регионе. "Мы хотим взять на себя больше ответственности в регионе, столь важном для нашего процветания", - сказала глава ЕК на пресс-конференции в четверг на саммите Евросоюз-Япония в Токио.

И это, по ее словам, приводит к теме России, которую она назвала "прямой угрозой мировому порядку", что, в частности, связала с "тревожным пактом (РФ) с Китаем и их призывом к "новым" - и очень произвольным - международным отношениям".

Еврокомиссия Россия Урсула фон дер Ляйен
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