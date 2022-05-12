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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

Власти Украины принудительно изымут активы Сбербанка и ВЭБа в стране

Власти Украины принудительно изымут активы Сбербанка и ВЭБа в стране
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил принудительно изъять на территории страны такие права собственности РФ и ее резидентов, как 99,8% акций Проминвестбанка (ПИБ), принадлежащих госкорпорации "ВЭБ.РФ", и 100% акций Международного резервного банка (МР банк), принадлежащих Сбербанку России.

Согласно решению СНБО от 11 мая, утвержденному в тот же день указом президента Украины, также изымаются финансовые активы в виде прав требования долга "ВЭБ.РФ" к Проминвестбанку на 0,93 млрд гривен и Сбербанка России к МР банку на 14,9 млрд грн.

Помимо этого, изымаются другие финансовые активы указанных "дочек" российских банков, за исключением 3 млрд грн. МР банка, которые направляются на удовлетворение требований его кредиторов.

Соответствующее решение СНБО и указ президента опубликованы на сайте Верховной Рады Украины в четверг.

Украина Россия Сбербанк ВЭБ
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