Сбербанк планирует оспорить изъятие его украинских активов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк России планирует оспорить изъятие Украиной его активов в этой стране.

"Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж против Украины с требованием о возмещении убытков на основании соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11.98", - говорится в распространённом в четверг сообщении Сбербанка.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил принудительно изъять на территории страны ряд активов Сбербанка России и ВЭБ.РФ. Речь, в частности, идёт о 99,8% акций Проминвестбанка (ПИБ), принадлежащих ВЭБу, и 100% акций Международного резервного банка (МР банк), принадлежащих Сбербанку. Также планируется изъять права требования ВЭБа к ПИБу на 0,93 млрд гривен и Сбербанка к МР банку на 14,9 млрд грн.

Правительство Украины 9 апреля одобрило изъятие корпоративных прав и финансовых активов выведенных с рынка МР банка и Проминвестбанка. По оценке Нацбанка Украины, в результате этого в доход государства может быть направлено около 26 млрд грн.

ПИБ и МР банк лишились лицензий в феврале.

Официальный курс украинской гривны к доллару на 12 мая составляет 29,25 грн за доллар.