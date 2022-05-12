Страны Балтии откроют "северный путь" для подкрепления после вступления Финляндии в НАТО

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Военные позиции России со вступлением Финляндии в НАТО ослабевают: после того, как она станет членом Альянса, страны Балтии откроют "северный путь" в планах прибытия подкрепления. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в четверг.

"В военном отношении позиции России ослабевают, и они это прекрасно понимают. Любые их демонстративные действия, которые они сейчас пытаются совершить, являются всего лишь демонстративными действиями", - заявил он журналистам в парламенте.

По словам министра, после того, как Финляндия станет членом Альянса, Литва и страны Балтии откроют "северный путь" в планах прибытия подкрепления.

"Это то, чего не было у Литвы и стран Балтийского региона. Через Финляндию из Норвегии", - сказал Анушаускас.

По словам министра, после того, как Финляндия станет членом НАТО, Калининградская область станет еще больше похожа на коридор.

"Я думаю, что Калининградская область, которая уже была похожа на коридор, становится еще более таковым, и я думаю, что, если российские военные планировщики действительно работают не только по политическим заказам, как в случае с Украиной, они действительно видят ситуацию, они увидят, что Калининградская область в данном случае не защищена и полностью блокируется", - сказал министр обороны Литвы.

"По сути, Россия, продолжая свою агрессивную риторику, политику и агрессивные действия против своих соседей, я думаю, получает обратный результат", - отметил он.

В минувший вторник финская газета Helsingin Sanomat со ссылками на свои источники писала, что Финляндия и Швеция вместе подадут заявки на членство в НАТО в начале будущей недели. Ранее в четверг сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер страны Санна Марин выступают за незамедлительное членство страны в НАТО, об этом говорилось в опубликованном их совместном заявлении.