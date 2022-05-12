Пашиняна допросят по делу о погибших армянских военных в Нагорном Карабахе

Премьера допросят в качестве свидетеля, родители военных признаны потерпевшими

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет допрошен в качестве свидетеля по делу об обстоятельствах причин войны в Нагорном Карабахе, приведших к катастрофическим последствиям, заявил адвокат родителей погибших военнослужащих Ваан Ованнисян.

"Генпрокуратура Армении удовлетворила ходатайство родителей погибших военнослужащих. Премьер-министр Армении будет допрошен в качестве свидетеля в военном следственном управлении", - сказал Ованнисян журналистам в четверг.

По его словам, допрос ожидается на следующей неделе.

"Все родители допрошены и признаны потерпевшими", - отметил Ованнисян.

Дело о погибших армянских военных в Нагорном Карабахе

Ранее Антикоррупционный комитет Армении (бывшая Специальная следственная служба) отложил решение по ходатайству группы родителей погибших в ходе карабахской войны осенью 2020 года военнослужащих о привлечении к уголовной ответственности премьера республики Никола Пашиняна.

"Решение по ходатайству отложено до выяснения существенных обстоятельств для принятия решения", - сообщала "Интерфаксу" пресс-секретарь Антикоррупционного комитета Марина Оганджанян.

В конце апреля Генпрокуратура Армении направила следователю обращение группы родителей погибших военнослужащих о привлечении Пашиняна к уголовной ответственности по ряду статей УК Армении.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, 26 апреля от группы родителей погибших военнослужащих было получено и удовлетворено ходатайство о "признании их потерпевшими по расследуемому уголовному делу в связи с развязанной Азербайджаном в 2020 году войной".

"Генпрокуратура получила отдельное требование о привлечении премьер-министра Никола Пашиняна в рамках расследуемого Антикоррупционным комитетом дела об обстоятельствах причин войны, приведших к катастрофическим последствиям, к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 299 (государственная измена), ч.2 ст.308 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.3 ст.309 (превышение должностных полномочий). Надзорным прокурором это требование передано следователю по делу для рассмотрения", - отметили в ведомстве.

Ранее Специальной следственной службой было возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями" на основании заявлений бывшего начальника военной инспекции Минобороны Армении и бывшего главы Союза адвокатов Ара Зограбяна о возможных действиях высокопоставленных должностных лиц, которые могли иметь отрицательное влияние в вопросе боеспособности ВС Армении и повлиять на исход войны.