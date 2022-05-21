В Ереване заявили, что Пашинян и Алиев обсудят 22 мая пункты для урегулирования отношений

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Брюсселе 22 мая обсудят предложенные сторонами пункты по началу переговоров вокруг соглашения о мире, заявил в субботу секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Повестка следующая: предложенные Арменией и Азербайджаном пункты для урегулирования отношений или начала мирных переговоров, вопросы возвращения пленных и выяснения судеб без вести пропавших лиц, вопросы разблокирования региональных коммуникаций, вопросы начала работы двусторонней комиссии по делимитации и безопасности границ", - сказал Григорян армянскому госинформагентству "Арменпресс".

По его словам, Пашинян и Алиев не планируют подписывать какой-либо документ.

"По вопросу разблокирования региональных коммуникаций действует трехсторонняя рабочая группа (во главе с вице-премьерами Армении, Азербайджана, России - ИФ), и достигнутые на высшем уровне договоренности должны обсуждаться в этом формате. То же касается остальных вопросов, которые детально обсуждаются в рабочих форматах. Следовательно, подписание документов в Брюсселе не планируется", - отметил Григорян.

Встреча Пашиняна и Алиева в Брюсселе состоится при участии главы Европейского совета Шарля Мишеля.