Впервые получено изображение тени черной дыры в центре Млечного Пути

Фото: European Southern Observatory

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Глобальная сеть радио- и миллиметровых обсерваторий под названием Телескоп горизонта событий (Event Horizon Telescope, EHT) получила первое в истории изображение тени сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики Млечный Путь. Черная дыра находится на расстоянии около 27 тысяч световых лет от Солнца и связана с радиоисточником Sagittarius A* (Sgr A*, Стрелец A*).

Новые результаты исследований Млечного Пути были представлены на совместной конференции ученых Европейской Южной обсерватории (ESO) и коллаборации EHT. Трансляцию можно посмотреть на сайте ESO или на Youtube.

Астрофизики смогли разглядеть Стрельца A* благодаря новым методам обработки получаемых данных, это заняло пять лет. Проект EHT начался в апреле 2017 года – восемь обсерваторий в разных уголках Земли работают как один телескоп на длине волны 1,3 миллиметра. В сфере интересов этого проекта была черная дыра в центре галактики M87, а также черная дыра Стрелец A* в центре нашей галактики.

В апреле 2019 года ученые сообщили о первом полученном изображении тени черной дыры – это была сверхмассивная черная дыра в центре активной гигантской эллиптической галактики M87 (Messier 87, Мессье 87, еще ее называют Дева A). Масса сверхмассивной черной дыры в центре M87 составляет порядка 6,5 млрд масс Солнца. Это примерно в тысячу раз больше, чем у черной дыры в центре Млечного Пути – Стрельца A*. Расстояние до M87 – около 55 млн световых лет, расстояние до Стрельца А* составляет примерно 27 тысяч световых лет. Однако, несмотря на то, что Стрелец А* расположен гораздо ближе к нам, получить изображение тени этой черной дыры было труднее.

"Газ в окрестности обеих черных дыр – и Sgr A*, и M87* – движется с одинаковой скоростью, почти равной скорости света. Но на то, чтобы совершить один оборот вокруг большей по размеру M87*, у газа уходит от нескольких дней до нескольких недель, а вокруг гораздо меньшей Sgr A* он обращается за несколько минут. Это объясняет, почему яркость и структура газа вокруг Sgr A* во время наблюдений на EHT менялась очень быстро – ситуация, немного похожая на попытку получить четкое фото щенка, который носится по комнате, гоняясь за собственным хвостом", говорится в пресс-релизе ESO.