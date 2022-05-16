Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Первое в истории изображение тени черной дыры в центре Млечного Пути, вероятная причина смерти пациента с пересаженным ГМ-сердцем свиньи, а также смартфон с переменным оптическим зумом

Изображение тени сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути Фото: NASA Via Getty Images

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Главная новость прошедшей недели — получение первого в истории изображения тени сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Коллаборация Телескопа горизонта событий (EHT) показала изображение тени сверхмассивной черной дыры, расположенной в центре Млечного Пути на расстоянии около 27 тысяч световых лет от Солнца и связанной с радиоисточником Стрелец А*. Первоначально о существовании компактного объекта ученые узнали в конце прошлого века, отслеживая движение звезд вблизи черной дыры, за что в 2020 году была вручена Нобелевская премия по физике.

- Долгое время предполагалось, что сифилис появился в Китае после экспедиций Васко да Гамы. Но палеопатологи обнаружили в провинции Шэньси останки трех людей, которые, похоже, пострадали от этой инфекции еще в VII–XII веках. Характер поражений на останках позволил диагностировать у них инфекцию, которая была вызвана трепонемами. Ученые предположили, что болезнь могла оказаться в Китае по торговым путям. Кроме того, в Микронезии и, вероятно, во Вьетнаме еще задолго до европейцев встречались трепонематозы. Поэтому нельзя полностью исключать распространение невенерических инфекционных заболеваний из Юго-Восточной Азии, которые на останках фактически нельзя отличить от сифилиса.

- В марте скончался первый в мире человек, которому пересадили генно-модифицированное сердце свиньи. Спустя два месяца врачи пришли к выводу, что причиной смерти стал свиной цитомегаловирус, который обнаружили в трансплантате. Этот вирус из семейства герпесвирусов вызывает у свиней ринит и пневмонию. Но исследователи все еще рассматривают и другие причины. Ранее врачи были уверены, что лабораторные свиньи не могут быть заражены чем-либо. Между тем на 43 день после пересадки пациент проснулся с лихорадкой и нарушениями дыхания. В дальнейшем цитокиновый шторм стал непосредственной причиной смерти мужчины. На вскрытии в сердце не нашли признаков иммунного отторжения трансплантата, но были обнаружены воспалительные изменения.

- В турецкой деревне под обычным домом обнаружили древний подземный комплекс. На одной из стен этого сооружения археологи нашли восемь изображений божеств, относящихся ко временам Новоассирийского царства. Контуры изображений были первоначально прорезаны на глубину около одного миллиметра, а затем окрашены в черный цвет. Исследователи определили, что во главе процессии изображен бог бури, грома, ветра и дождя Адад. Рядом с ним древний художник изобразил местный аналог богини Иштар. За ней следует божество, головной убор которого позволил предположить, что это бог луны Син.

- Паук вида Trechalea extensa, которого зоологи встретили в коста-риканских джунглях, испугался ученых и скрылся от них на дне ручья. Здесь он провел больше получаса, получая кислород из тонкой пленки воздуха вокруг тела. Вероятно, она поддерживалась за счет гидрофобных волосков и позволяла пауку дышать под водой. В конце концов беспозвоночному пришлось выбраться из ручья и вновь залезть на каменную стенку, где его поймали исследователи. Такие погружения энергозатратны и рискованны для пауков, и они прибегают к ним в том случае, когда это последнее средство спасения.

- Инженеры Sony разработали смартфон с переменным оптическим зумом, но при этом привычной толщиной корпуса. В новом смартфоне Xperia 1 IV появилась возможность снимать при любом фокусном расстоянии от минимального в 85 мм до максимального в 125 мм, не используя цифровое увеличение. Это не первый смартфон с переменным зумом, но раньше в таких гаджетах использовался полноценный телескопический объектив, поэтому фактически они представляли собой камеру-"мыльницу" с большим экраном, а не привычный смартфон.

- Недавно палеонтологи заявили, что нашли среди нептичьих динозавров водных представителей – спинозаврид. Другие палеонтологи подвергли результаты коллег сомнению. В этом материале N+1 риассказывается, удалось ли отстоять водный образ жизни спинозаврид.