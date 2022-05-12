Около 450 десантников США высадятся в Латвии в рамках учений

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Латвии в пятницу в рамках международных учений Swift Response 22 около 450 десантников США высадятся на военном полигоне в населенном пункте Адажи, сообщили агентству BNS в Национальных вооруженных силах (НВС).

Отмечается, что десантники прибудут в Латвию из Италии. Десантирование с самолета С-17 и последующие учебные тактические операции на Адажском полигоне выполнят солдаты 82-й воздушной десантной дивизии и 173-й воздушной десантной бригады армии США.

В рамках учений Swift Response 22 в Латвии и других странах Европы вооруженные силы США совершенствуют навыки обеспечения в короткие сроки передислокации большого количества десантных подразделений и оказания поддержки союзникам.

С 18 апреля по 27 мая в Латвии проходит весенний этап цикла военных учений Namejs 2022, который объединяет ряд международных учений: Defender Europe, Knight Legion, Swift Response, Summer Shield и военные учения Hedgehog вооруженных сил Эстонии.