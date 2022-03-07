США продолжат направлять свои силы в страны Балтии

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU -США значительно усилили свое присутствие на Восточном фланге, отправили в Латвию 35 единиц штурмовой авиации и продолжат ротацию своих сил в Балтийском регионе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.

"Мы также должны думать о последних событиях. Это тоже влияет на наши решения. Конечно, мы работаем над всеми этими вопросами с членами НАТО и альянса. В прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине более $1 млрд", - сказал Блинкен.

По его словам, это делается в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО - Соединенные Штаты будут продолжать направлять свои силы в Балтийский регион, в том числе в Латвию, чтобы проводить совместные учения.

Госсекретарь также сказал, что за последние дни президент США Байден призвал выделить дополнительные $35 млн для Украины. По его словам, за неделю на Украине оказалось 70% от этого объема. Кроме того, несколько дней назад Байден запросил у Конгресса $10 млрд на гуманитарную помощь Украине.

Говоря об установлении над Украиной бесполетной зоны, госсекретарь США подчеркнул, что такого намерения нет.

"Введение бесполетной зоны над Украиной будет означать, что, если российский самолет ее нарушит, нам придется по нему стрелять. Это может привести к прямому конфликту между нашими странами. Никто в нем не заинтересован", - сказал Блинкен.

Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил, что расценит введение бесполетной зоны над Украиной как участие в боевых действиях той страны, ", с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих".