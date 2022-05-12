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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

"Молдовагаз" призвал агентов заранее заплатить за газ, чтобы рассчитаться с "Газпромом"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - АО "Молдовагаз" призвало экономических агентов авансировать платежы за газ, чтобы компания могла рассчитаться с "Газпромом".

Обращение опубликовано на сайте "Молдовагаз", потребители из числа юридических лиц в четверг получили сообщения по электронной почте.

В компании заявили, что "Молдовагаз" до 20 мая должна оплатить "Газпрому" газ, потребленный в предыдущем месяце, а также 50% стоимости законтрактованного газа в текущем месяце.

"Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, чтобы в полном объеме выполнить контрактные платежные обязательства и не поставить под угрозу поставку газа, просим рассмотреть возможность авансовых платежей за газ, который может быть потреблен в последующие месяцы. Это позволит "Молдовагаз" обеспечить бесперебойность поставок газа в Молдову", - говорится в обращении.

Молдовагаз Газпром Молдавия
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