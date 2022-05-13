Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

В Кремле не увидели политической подоплеки в требовании к Молдавии погасить долги за газ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В российских требованиях к Молдавии погасить долги за газ нет политической подоплеки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В мире"Молдовагаз" призвал агентов заранее заплатить за газ, чтобы рассчитаться с "Газпромом"Читать подробнее

"Никакой политической подоплеки здесь нет. Если товар поставляется, он должен оплачиваться, какие-то разумные послабления могут иметь место, но долг не может постоянно расти. Это не укладывается ни в какие экономические понятия и режимы", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Так он прокомментировал сообщения о том, что президент Молдавии Майя Санду назвала требование России погасить долги за газ с 1994 года политически мотивированным, связанным с намерением Молдавии вступить в ЕС.

По словам Пескова, контакты по этой теме идут по линии "Газпрома", и по деталям нужно обращаться в компанию. "Ведь эти долги висят на балансе "Газпрома", поэтому желание получить причитающиеся деньги вполне естественно и нормально. Тем более в тех условиях, когда долги, к сожалению, не снижаются", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Дмитрий Песков Молдавия газ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В РФ впервые с марта зафиксирован рост числа безработных

ЦБ разъяснил, что может делать с активами клиентов попавший под санкции брокер

ЦБ разъяснил, что может делать с активами клиентов попавший под санкции брокер

В ФСБ сообщили о предотвращении теракта, готовившегося на 9 мая в Сочи

Песков заявил об отсутствии у РФ планов прекращения поставок газа в Финляндию

Песков заявил об отсутствии у РФ планов прекращения поставок газа в Финляндию

Власти опровергли слухи о взрывных устройствах и диверсантах в Курске

У пассажирского самолета "ЮТэйр" в полете упало давление в гидросистеме

Лавров усомнился в "безобидности" желания Украины вступить в ЕС

Производитель каш Nordic закрыл сделку по продаже потребительского бизнеса в РФ

"НОВАТЭК" получил разрешение на сохранение листинга GDR на Лондонской бирже

"НОВАТЭК" получил разрешение на сохранение листинга GDR на Лондонской бирже

Кабмин смягчил ограничения на вывоз из РФ иностранных товаров и оборудования

Кабмин смягчил ограничения на вывоз из РФ иностранных товаров и оборудования