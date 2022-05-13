В Кремле не увидели политической подоплеки в требовании к Молдавии погасить долги за газ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В российских требованиях к Молдавии погасить долги за газ нет политической подоплеки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никакой политической подоплеки здесь нет. Если товар поставляется, он должен оплачиваться, какие-то разумные послабления могут иметь место, но долг не может постоянно расти. Это не укладывается ни в какие экономические понятия и режимы", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Так он прокомментировал сообщения о том, что президент Молдавии Майя Санду назвала требование России погасить долги за газ с 1994 года политически мотивированным, связанным с намерением Молдавии вступить в ЕС.

По словам Пескова, контакты по этой теме идут по линии "Газпрома", и по деталям нужно обращаться в компанию. "Ведь эти долги висят на балансе "Газпрома", поэтому желание получить причитающиеся деньги вполне естественно и нормально. Тем более в тех условиях, когда долги, к сожалению, не снижаются", - отметил пресс-секретарь президента РФ.