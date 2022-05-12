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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

Минобороны РФ сообщило об уничтожении РЛС производства США под Харьковом

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российская авиация за день нанесла высокоточные авиаудары по четырем пунктам управления армии Украины, четырем оружейным складам и радиолокационной станции (РЛС) американского производства под Харьковом, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за день поражены четыре пункта управления, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада боеприпасов в районе Соледар Донецкой народной республики, а также в районе Харькова радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

Российская авиация и артиллерия в четверг нанесла удары более чем по 400 районам базирования армии Украины. В районе населенного пункта Долина Харьковской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300. Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников и три ракеты "Точка-У".

Хроника 24 февраля – 12 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Минобороны РФ
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