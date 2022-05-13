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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Военные РФ сообщили об уничтожении НПЗ в Полтавской области Украины

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Ударом российских высокоточных ракет с моря и с воздуха уничтожен нефтеперерабатывающий завод в городе Кременчуг Полтавской области, обеспечивавший армию Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуг Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

По его словам, авиация РФ нанесла удары по 153 районам сосредоточения живой силы и военной техники Украины.

"В районе Харькова уничтожены две украинские установки реактивных систем залпового огня "Град" и радиолокационная станция (РЛС) оповещения и указания противовоздушной обороны производства США", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Он также сообщил, что ракетными войсками и артиллерией уничтожен склад ракетного вооружения в районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области, поражены 15 пунктов управления, шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях и 520 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

По словам Конашенкова, российскими средствами ПВО в районе города Лозовая Харьковской области сбит украинский истребитель Су-27.

"Кроме того, в воздухе сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Малая Камышеваха, Большие Проходы, Боровское, Прудянка и Волохов Яр Харьковской области, Тополиное и Павловка Запорожской области, Евгеновка, Ясиноватая, Егоровка, Путепровод, Авдеевка, Пантелеймоновка и Крутая Балка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков

Также, по его словам, над населенным пунктом Топольское Харьковской области перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 842 беспилотных летательных аппарата, 304 зенитных ракетных комплекса, 3032 танка и других боевых бронированных машин, 368 установок реактивных систем залпового огня, 1491 орудие полевой артиллерии и миномета, а также 2869 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявил Конашенков.

Хроника 24 февраля – 13 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Игорь Конашенков
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