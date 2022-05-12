ЕС осудил планы по строительству жилья для израильтян на Западном берегу реки Иордан

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель распространил заявление, в котором осуждается решение израильских властей о строительстве более 4,4 тыс. единиц жилья на Западном берегу реки Иордан.

"Европейский союз осуждает и выражает глубокое сожаление по поводу сегодняшнего одобрения израильскими властями планов строительства более 4,4 тыс. единиц жилья, дальнейшего расширения незаконных поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан, а также ретроактивного утверждения трех незаконных аванпостов", - говорится в коммюнике, опубликованном в четверг в Брюсселе.

ЕС призвал Израиль отменить эти "решения, противоречащие международному праву; напрямую угрожающие решению (ближневосточного конфликта через сосуществование) двух государств; и совершенно несовместимые с усилиями по снижению напряженности".

В Брюсселе указывают на то, что обе стороны должны работать над тем, чтобы подготовить почву для необходимого возобновления "политического процесса, без которого не будет настоящего мира и безопасности как для израильтян, так и для палестинцев".

Как сообщалось ранее в четверг, комиссия по планированию и застройке при Минобороны Израиля утвердила строительство более 4,4 тыс. единиц жилья для израильтян на Западном берегу реки Иордан.

Большая часть международного сообщества считает такие поселения незаконными. Они находятся на территории области, которую евреи называют историческим названием Иудеей и Самарией. За пределами Израиля ее называют Западным берегом реки Иордан. Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан создавались Израилем после Шестидневной войны в 1967 году. Израиль считает Западный берег реки Иордан спорной территорией, ООН считает ее оккупированной.