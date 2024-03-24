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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:16

ЕС осудил объявление Израилем своими землями 800 га палестинской территории

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз в очередной раз осудил поселенческую политику Израиля, указав на неприемлемость объявления им части территории Палестины своими "государственными землями".

"Европейский союз решительно осуждает сообщение министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о том, что более 800 гектаров земли на оккупированной палестинской территории объявлены "государственными землями", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), опубликованном в Брюсселе.

Представитель ЕВС отметил, что "поселения являются серьезным нарушением международного гуманитарного права".

"На заседании Европейского совета на этой неделе лидеры ЕС осудили решения правительства Израиля о дальнейшем расширении незаконных поселений на оккупированном Западном берегу (реки Иордан), призвав Израиль отменить эти решения. В соответствии со своей давней общей позицией и резолюциями Совета Безопасности ООН ЕС не признает изменения границ 1967 года без согласия сторон", - отмечается в заявлении.

Эта позиция, подчеркивают в Брюсселе, сопровождается приверженностью ЕС обеспечению безопасности Израиля и обеспечению того, "чтобы ужасающие нападения на израильских гражданских лиц 7 октября никогда не повторились".

"ЕС полон решимости бороться с таким терроризмом словом и делом, постоянно осуждая ХАМАС самым решительным образом, а также посредством санкций и других мер. Расширение поселений противоречит этой цели", - заявил официальный представитель ЕВС.

Европейский союз ЕС Израиль Палестина
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