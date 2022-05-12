Количество летальных исходов от COVID-19 в Европе превысило 2 млн

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Европейский регион ВОЗ преодолел порог в 2 млн человек, умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией, несмотря на постепенное снятие антикоронавирусных ограничений в странах Европы, , сообщила в четверг газета "Фигаро" со ссылкой на организацию.

Издание приводит статистику ВОЗ, которая указывает на то, что в Европейском регионе организации, который включает 53 страны и охватывает обширную территорию от Атлантического до Тихого океана, всего от COVID-19 умерли более 2 млн человек при более 218 млн выявленных случаев заражения.

При этом "Фигаро" отмечает, что США, понесшие наибольшие потери от коронавирусной инфекции, превысили миллион смертей.

После нового скачка в первой половине марта пандемия коронавируса в Европе пошла на спад. За последнюю неделю число заболевших и умерших снизилось на 26% и 24% соответственно.

Большинство европейских стран, пишет газета, отменяют санитарные ограничения. В частности, Франция с 16 мая отказывается от использования масок в общественном транспорте.