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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 520 млн

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 520 120 313, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 260 305 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

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Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 82 325 714 заразившихся и 999 128 умерших.

Индия - 43 116 254 заболевших и 524 190 летальных исходов.

Бразилия - 30 639 030 инфицированных и 664 874 скончавшихся.

Франция - 29 289 023 заразившихся и 148 196 умерших.

Германия - 25 661 838 заболевших и 137 348 скончавшихся.

Великобритания - 22 354 617 инфицированных и 177 752 умерших.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 806,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 067 человек, в Индии - 373, в Бразилии - 3 086, во Франции - 2 245, в Германии - 1 633, в Великобритании - 2 578.

коронавирус университет Джонса Хопкинса
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