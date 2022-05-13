Финляндия не ощущает угроз со стороны России, вступление в НАТО от перемен в сфере безопасности

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой МИД Швеции Анн Линде по итогам встречи в Брюсселе 24.01.2022 Фото: EPA/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Решение руководства Финляндии подать заявку на вступление в НАТО объясняется изменениями в сфере безопасности на фоне ситуации вокруг Украины, тем не менее, в Хельсинки не наблюдают военной угрозы со стороны России, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление посла Финляндии в НАТО Клауса Корхонена.

"У нас сильная оборона, у нас очень способная пограничная охрана, и я думаю, что сейчас мы бдительны, поэтому на границе очень безопасно", - сказал он журналистам.

Он отметил, что вступление Финляндии в НАТО усилит безопасность как его страны, так и альянса в целом.

Посол заявил, что в настоящее время "мы очень далеки от любой ядерной ситуации".

"Применение ядерного оружия или угроза применения ядерного оружия открыли бы совершенно новую главу в евроатлантическом ландшафте", - подчеркнул он.

Как сообщалось, накануне президент и премьер-министр Финляндии выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что страна должна незамедлительно подать заявку на вступление в НАТО.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что Финляндия официально подаст заявку на вступление в НАТО уже на следующей неделе.

"Если парламент придет к выводу, что мы должны подать заявление, то в середине следующей недели мы это сделаем".

Он отметил, что "Швеция планирует предпринять аналогичные шаги и почти по аналогичном графику".