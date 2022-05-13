Что случилось этой ночью: пятница, 13 мая

США за присоединение Финляндии к НАТО, в ЕС рассматривают отсрочку для эмбарго на российскую нефть, 350 тыс. человек пострадали в КНДР от "неизвестной лихорадки"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий произошедших за ночь:

- США поддерживают присоединение Финляндии и Швеции к НАТО. Об этом сообщила в четверг на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

- Финляндия не ощущает угроз со стороны России, вступление в НАТО обусловлено изменениями в сфере безопасности. Об этом заявил посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен.

- Американский сенатор воспрепятствовал немедленной помощи Украине. Республиканец Рэнд Пол, представляющий в сенате штат Кентукки, требует поставить финансовую помощь Украине под больший контроль.

- В ЕС рассматривают возможность отсрочки для эмбарго на нефть из РФ из-за позиции Венгрии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов ЕС.

- Eni не против оплаты в мае газа из РФ с конвертацией евро в рубли. Итальянская нефтегазовая компания Eni S.p.A. готова заплатить "Газпрому" за поставки газа в мае, даже если потребуется конвертировать евро в рубли.

- 350 тыс. человек пострадали в КНДР от "неизвестной лихорадки". На данный момент лечение прошли 162 тыс. 200 человек. При этом не уточняется, связана ли данная лихорадка с COVID-19, который был обнаружен в стране.