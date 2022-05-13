Hyundai запланировал построить электромобильный завод в США стоимостью $7 млрд

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Group на следующей неделе объявит о строительстве завода по выпуску электромобилей в американском штате Джорджия. Об этом сообщает Market Watch со ссылкой на источники в официальных кругах США.

По словам одного из источников, Hyundai объявит о проекте во время официального визита президента США Джо Байдена в Сеул, запланированного на 20-21 мая. Предприятие, которое будет построено примерно в 40 км от Саванны на участке площадью 2,2 тыс. акров, позволит создать 8,5 тыс. рабочих мест.

Другой источник сообщил Market Watch, что Hyundai планирует инвестировать в проект более $7 млрд и будет производить на новом заводе не только электромобили, но и машины с двигателями внутреннего сгорания.

Ранее Hyundai пообещала инвестировать $7,4 млрд в США к 2025 году, в том числе, в производство электромобилей, модернизацию существующих предприятий и разработку технологий.

В декабре прошлого года американский производитель электромобилей Rivian Automotive также объявил о планах строительства предприятия в Джорджии. Проект стоимостью $5 млрд должен создать 7,5 тыс. рабочих мест.

Акции Hyundai подорожали на 3,3% по итогам торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 11%.