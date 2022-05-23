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Hyundai вложит $5,5 млрд в строительство завода электромобилей в США

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Group подтвердил сообщения о строительстве завода по выпуску электромобилей в США, сообщает Market Watch.

Стоимость предприятия, которое будет расположено недалеко от Саванны, оценивается в $5,5 млрд. Губернатор Джорджии Брайан Кемп назвал эту сделку крупнейшим проектом экономического развития в истории штата.

Это будет первый завод Hyundai в США, специализирующийся на сборке электромобилей, а также на производстве автомобильных аккумуляторов. На нем будет работать больше 8000 человек.

Строительство планируется запустить в начале следующего года, производство начнется в 2025 году. Годовые мощности предприятия запланированы в объеме 300 тыс. автомобилей. Компания не сообщила, какие модели автомобилей будет выпускать завод.

Ранее Hyundai пообещала инвестировать $7,4 млрд в США к 2025 году, в том числе, в производство электромобилей, модернизацию существующих предприятий и разработку технологий.

В декабре прошлого американский производитель электромобилей Rivian Automotive также объявил о планах строительства предприятия в Джорджии. Проект стоимостью $5 млрд должен создать 7,5 тысячи рабочих мест.

С начала года котировки Hyundai снизились на 10,3%, в то время как фондовый индекс Kospi потерял 11,4%.

Hyundai США Южная Корея Джорджия Rivian Automotive Брайан Кемп
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