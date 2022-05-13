Litasco в суде пытается взыскать с трейдера из ОАЭ 47 млн евро за поставленную нефть

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Швейцарское торговое подразделение "ЛУКОЙЛа" Litasco подало иск в Высокий суд Лондона к трейдеру из ОАЭ в связи с задолженностью в 47 млн евро за поставленную нефть, пишет юридическое издание Law360.

По данным правового портала, истец утверждает, что ответчик нарушил условия сделки, ссылаясь на недавние западные санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины, хотя это не оправдывает неуплату долга.

Согласно материалам суда, Litasco SA пытается получить средства, причитающиеся за продажу почти 1 млн баррелей нефти в адрес компании Der Mond Oil and Gas Africa SA за 65,2 млн евро.

"ЛУКОЙЛ" – вторая по величине нефтяная компания России – в настоящее время не находится под санкциями Великобритании, но ее бывшему президенту и председателю правления Вагиту Алекперову пришлось уйти в отставку после того, как 13 апреля он подпал под санкции.

Der Mond в апреле 2021 года договорилась с Litasco о том, что будет платить за нефть в рассрочку, и, согласно иску, к январю произвела первые два платежа на общую сумму около 18 млн евро. "Однако в нарушение условий соглашения о покупке Der Mond Oil and Gas Africa не выплатила оставшуюся сумму" в размере около 47,4 млн евро, приводит издание информацию из судебного заявления.

Как следует из материалов дела, компании согласились перенести платежи, что было гарантировано Locafrique Holdings, поскольку Der Mond не выплатила остаток. Litasco и Der Mond договорились о пяти переводах по отложенным платежам, но компания из ОАЭ сделала только один из них. Юристы Der Mond 15 марта объяснили Litasco дефолт ссылкой на санкции, введенные против России.

Однако Litasco отвергла этот аргумент, заявив, что "она не подвергалась каким-либо недавним или объявленным санкциям, запрещающим или ограничивающим ее работу и деятельность или ее способность принимать международные платежи". Трейдер российского "ЛУКОЙЛа" добавил, что продолжает получать "регулярные и беспрепятственные платежи от других своих контрагентов", указывает Law360.

Litasco предупредило Der Mond о том, что возбудит судебное дело, если оплата не будет произведена до 18 марта в соответствии с первоначальным соглашением или отсрочкой платежа. Так как Litasco на указанную дату не получала платежей, то компания считает, что Der Mond нарушила оба своих соглашения.

Основанная в 2000 году Litasco является международной маркетинговой и торговой компанией "ЛУКОЙЛа", торги расписками которого в числе других 27 фирм из России были приостановлены Лондонской фондовой биржей в марте.

Представители Litasco и Der Mond не были доступны для комментариев, указывает правовой портал.