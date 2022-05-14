Главы МИД стран G7 договорились усиливать экономическую и политическую изоляцию РФ

Логотип G7 около отеля "Вайсенхаус" на Балтийском море (Германия, федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн), где проходила встреча глав МИД стран "группы семи" Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Страны G7 договорились усилить экономическую и политическую изоляцию России, продолжать поставки вооружений на Украину, говорится в совместном заявлении глав МИД, распространенном в субботу, выдержки из которого цитируют западные СМИ.

"Подтверждаем нашу решимость и дальше усиливать экономическое и политическое давление на Россию, продолжая действовать сообща", - отмечается в нем.

Кроме того, в заявлении говорится, что страны G7 "будут поставлять вооружения на Украину, причем при необходимости - и на протяжении длительного времени".

Также отмечается, что страны G7 "никогда не признают границы, которые Россия пытается изменить путем военной агрессии".

Кроме того, министры заявили о готовности расширить санкции и "включить в них сферы, от которых зависит Россия".

Страны G7 раскритиковали Минск за его позицию по Украине. Как говорится в заявлении, "призываем Белоруссию прекратить допускать агрессию России и соблюдать свои международные обязательства".

Министры иностранных дел стран "группы семи" собрались в Германии, у Балтийского моря в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Встреча проходила под председательством ФРГ 12-14 мая.