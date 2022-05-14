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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:10

Санкции против РФ не затронут экспорт продуктов питания в развивающиеся страны

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Санкции против РФ в связи с ее спецоперацией на Украине не затронут российский экспорт сельскохозяйственных ресурсов в развивающиеся страны, говорится в заявлении глав МИД стран G7, распространенном в субботу.

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"Мы подчеркиваем, что наши санкции и меры по экспортному контролю против России не направлены и не будут направлены на экспорт основных продуктов питания и сельскохозяйственных ресурсов в развивающиеся страны", - говорится в заявлении.

В нем также утверждается, что РФ своими действиями "породила один из самых серьезных продовольственных и энергетических кризисов в новейшей истории, который теперь угрожает наиболее уязвимым слоям населения во всем мире".

Как указывают главы МИД G7, "мы полны решимости ускорить скоординированные многосторонние действия для сохранения глобальной продовольственной безопасности и поддерживаем в этом отношении наших наиболее уязвимых партнеров".

Кроме того, они обещают помогать Украине "продолжать производство, транспортировку, обработку продовольствия". Также авторы документа намерены оказывать помощь Киеву в вопросе экспорта продукции АПК.

G7 Россия Украина АПК
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