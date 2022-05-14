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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:10

Военные РФ сообщили почти о 200 ракетных и артиллерийских ударах по позициям ВСУ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что в субботу нанесены ракетные и артиллерийские удары почти по 200 районам базирования украинских войск.

"Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражены шесть пунктов управления, 178 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три укрепленных бункера", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он сообщил, что также уничтожены 28 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, в том числе пусковая установка системы залпового огня "Смерч" в районе населенного пункта Березовка.

Российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников и ракету "Точка-У" в районах населенных пунктов Русская Лозовая, Питомник, Изюм Харьковской области, в том числе один над островом Змеиный.

"Кроме того, перехвачены: в районе населенного пункта Хлебороб - украинская баллистическая ракета "Точка-У" и в районе Каменка Харьковской области - три реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч", - добавил он.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Петровское и Жовтневое", - сказал Конашенков.

Российские самолеты и вертолеты нанесли удары по 33 районам базирования украинских войск, ликвидировано до 90 украинских военных и 18 единиц военной техники.

Всего, по данным Минобороны, в ходе военной операции на Украине уничтожено 165 самолетов, 125 вертолетов, 864 беспилотника, 304 зенитных ракетных комплекса, 3067 танков и бронемашин, 372 установки реактивных систем залпового огня, 1514 артиллерийских орудий и минометов и 2913 автомобилей.

Хроника 24 февраля – 14 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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