Минобороны РФ заявило, что украинские силы обстреливают российскую армию из жилых зон

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что украинские формирования ведут обстрелы российской армии из жилых кварталов, чтобы спровоцировать ответные удары.

Цель таких обстрелов - "в последующем возложить ответственность за уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения на российских военнослужащих", сказал в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Еще раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы РФ в отличие от украинских вооруженных формирований исключительно гуманно относятся к местному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры страны", - сообщил Мизинцев.

Он заявил, что у российской армии есть данные о том, что украинские силы разместили вооружение и технику в районе гражданских объектов в городах Николаев, Краматорск, а также в населенном пункте Новгородское под Донецком.

"В Северодонецке Луганской народной республики на территории завода химического нестандартизированного оборудования в непосредственной близости к густонаселенным жилым кварталам, подразделениями ВСУ (вооруженных сил Украины) размещены артиллерия и РСЗО", - сказал Мизинцев.

Он также отметил, что за сутки без участия Киева в Россию из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуировано 19378 человек, в том числе 2297 детей.

"Всего с начала специальной военной операции - уже 1 279 619 человек, из которых 221 111 - дети", - сказал Мизинцев.

Между тем, 12 мая в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщили, что свыше 6 млн человек покинули украинскую территорию с начала российской спецоперации.

Согласно данным УВКБ ООН, более 3,2 млн из них перебрались в Польшу, около 895 тысяч - в Румынию, более 785 тысяч - в Россию. Беженцев с Украины также приняли в Венгрии (583 тысячи), Молдавии (459,5 тысяч), Словакии (409,5 тысяч) и Белоруссии (27,3 тысяч). По информации УВКБ ООН, за период с 28 февраля на территорию Украины вернулись более 1,6 млн украинцев.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 марта начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской сообщил, что российская армия взяла под контроль 93% территории ЛНР и более половины территории ДНР.

30 марта министерство обороны РФ заявило, что российская армия проводит плановую перегруппировку войск под Киевом и Черниговом, чтобы сосредоточить усилия на операции по взятию Донбасса.

25 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что российская армия контролирует всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории ДНР и ЛНР.