Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:10

Орбиту МКС увеличили почти на два километра

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Высоту орбиты МКС увеличили на 1,9 км для подготовки к запуску космического корабля "Прогресс МС-20", сообщили в "Роскосмосе".

"Двигатели российского "грузовика", пристыкованного к модулю "Звезда", проработали 659 с и выдали импульс 1,1 м/с. Предварительно, средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,9 км и составила 418,22 км", - уточнили в госкорпорации.

Запуск корабля "Прогресс МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется 3 июня 2022 года.

Сейчас на борту МКС работает экипаж 67-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова, астронавтов NASA Челла Линдгрена, Роберта Хайнса и Джессики Уоткинс, а также астронавта ESA Саманты Кристофоретти.

МКС Роскосмос Прогресс МС-20
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Десять сирийских военных погибли в результате обстрела боевиками автобуса в Алеппо

Десять сирийских военных погибли в результате обстрела боевиками автобуса в Алеппо
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило, что украинские силы обстреливают российскую армию из жилых зон

Глава МИД Финляндии надеется избежать напряженности на границе с РФ

Санкции против РФ не затронут экспорт продуктов питания в развивающиеся страны

Путин в разговоре с Ниинистё назвал ошибкой отказ Хельсинки от нейтралитета

Главы МИД стран G7 договорились усиливать экономическую и политическую изоляцию РФ

Главы МИД стран G7 договорились усиливать экономическую и политическую изоляцию РФ

Президент Финляндии в разговоре с Путиным рассказал о намерении вступить в НАТО

Новым президентом ОАЭ стал шейх Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян

Новым президентом ОАЭ стал шейх Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян

МИД РФ заявил о фактическом отказе Финляндии и Швеции от безъядерного статуса

Что случилось этой ночью: суббота, 14 мая