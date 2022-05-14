Орбиту МКС увеличили почти на два километра

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Высоту орбиты МКС увеличили на 1,9 км для подготовки к запуску космического корабля "Прогресс МС-20", сообщили в "Роскосмосе".

"Двигатели российского "грузовика", пристыкованного к модулю "Звезда", проработали 659 с и выдали импульс 1,1 м/с. Предварительно, средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,9 км и составила 418,22 км", - уточнили в госкорпорации.

Запуск корабля "Прогресс МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется 3 июня 2022 года.

Сейчас на борту МКС работает экипаж 67-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова, астронавтов NASA Челла Линдгрена, Роберта Хайнса и Джессики Уоткинс, а также астронавта ESA Саманты Кристофоретти.