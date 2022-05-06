Орбиту МКС скорректируют 14 мая для подготовки к прибытию корабля "Прогресс МС-20"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) 14 мая поднимут почти на 1,6 км в рамках подготовки к прибытию грузового корабля "Прогресс МС-20", сообщили в "Роскосмосе".

"Очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции планируется на 14 мая 2022 года с целью формирования баллистических условий перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-20", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш, 14 мая в 21:20 по московскому времени намечается включить двигатели корабля "Прогресс МС-18", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС.

"После проведения корректирующего маневра средняя высота орбиты станции должна увеличиться на 1,59 км и составить 418,07 км", - сообщили в "Роскосмосе".

Запуск корабля "Прогресс МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется 3 июня 2022 года.

Сейчас на борту МКС работает экипаж 67-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова, астронавтов NASA Челла Линдгрена, Роберта Хайнса и Джессики Уоткинс, а также астронавта ESA Саманты Кристофоретти.