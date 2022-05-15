Глава МИД Хорватии посчитал достижимым консенсус о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Страны НАТО способны добиться консенсуса по вопросу о приглашении в альянс Швеции и Финляндии, заявил в воскресенье глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман.

"Думаю, что обсуждение идет в верном направлении. Надеюсь, что у нас состоится удачная финальная дискуссия, и что мы сможем добиться результата и продемонстрировать солидарность", - приводят его слова европейские СМИ.

В свою очередь, глава МИД ФРГ Анналена Бербок выразила мнение, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может пройти "очень быстро".

Главы МИД НАТО в воскресенье проводят встречу в Берлине. Вопрос о расширении альянса - один из центральных на ней.

Ранее на этой неделе власти Турции заявили, что пока отрицательно смотрят на членство в НАТО Финляндии и Швеции. В Анкаре пояснили, что занимают такую позицию, так как Стокгольм и Хельсинки оказывают поддержку курдским сепаратистам.