Бербок сообщила об участии во встрече глав МИД НАТО коллег из Финляндии и Швеции

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Представители Швеции и Финляндии принимают участие в неформальной встрече глав МИД НАТО, сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, открывая в воскресенье конференцию в Берлине.

"Вчера к нам присоединились наши коллеги из Финляндии и Швеции", - сказала она.

Ранее Швеция и Финляндия изъявили желание вступить в НАТО. Для этого необходимо согласие всех стран, уже входящих в этот альянс.

Неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО, на которой будет обсуждаться ситуация вокруг Украины и перспектива вступления в альянс Финляндии и Швеции, проходит в Берлине 14-15 мая.