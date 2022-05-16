Главы МИД стран ЕС обсудят украинскую ситуацию

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российская военная операция на Украине и ее последствия будут одним из основных вопросов повестки дня заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник в Брюсселе.

"Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель намерен затронуть в ходе заседания все аспекты этого вопроса: дипломатию, поддержку Украины, военную и финансовую помощь и помощь в целом, проблемы беженцев", - сообщил журналистам в минувшую пятницу высокопоставленный чиновник ЕС, знакомя их на условиях анонимности с повесткой дня министерского совещания.

Он сказал, что речь будет идти о помощи Киеву в различных областях, например, по такому вопросу, как вывезти из Украины огромное количество пшеницы, которая должна поступить на рынки, так как последствия событий в стране несут прямую угрозу продовольственной безопасности.

Собеседник представителей СМИ отметил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба представит обзор состояния дел на местах и изложит украинские ожидания в отношении политической, военной и экономической поддержки. В этом обмене мнениями будет также участвовать министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

ЕС требует от России прекратить военную операцию на территории Украины, немедленно и безоговорочно вывести все силы и военную технику со всей украинской территории и полностью уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость страны в пределах ее международно признанных границ, повторяют в Брюсселе.

Отвечая на вопросы о предстоящем шестом пакете санкций ЕС против РФ в связи с украинской ситуацией, высокопоставленный источник сказал, что эти меры, включая спорный вопрос о нефтяном эмбарго и возможных исключениях из него для ряда наиболее зависимых энергетически от РФ государств-членов, обсуждаются в Комитете постоянных представителей стран ЕС (Coreper). И хотя Боррель недавно допускал возможность перенесения этой дискуссии на уровень министров, чиновник не стал прогнозировать, будут ли решением данного вопроса заниматься главы МИД, но заявил о своей уверенности, что финальный результат будет позитивным.

По его словам, "всё закончится в духе единства и совместных действий ЕС позитивным образом". "Это выльется в нечто позитивное для нас. Но особенно для украинского народа", - продолжил чиновник.

"Будет согласие, будет единство, и наши действия в отношении России будут мощными и решительными", - утверждал представитель ЕС.

Другим вопросом основной повестки совещания будет "стратегическое обсуждение региона Западных Балкан, в частности, обязательство ЕС по смягчению для него последствий действий России против Украины". Во время рабочего обеда состоится неформальный обмен мнениями с министрами иностранных дел стран-партнеров Западных Балкан.

Как обычно, совет начнется с обзора текущих международных событий, в рамках которого Боррель проинформирует министров о своей недавней поездке в Латинскую Америку, где он встречался с лидерами Чили и Панамы и принял участие в совместной встрече министров иностранных дел стран Центральной Америки и Карибского сообщества.

Глава дипломатии ЕС доложит обновленную информацию о финансовой поддержке ЕС Палестине. Кратко будут затронуты ситуация в Эфиопии и продолжающаяся напряженность в Восточном Средиземноморье.

Совету ЕС будет предшествовать заседание Объединенного министерского комитета ЕС-Канада с участием главы канадского МИД.