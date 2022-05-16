Что случилось этой ночью: понедельник, 16 мая
Концентрация украинских войск на белорусской границе, распространение "неизвестной лихорадки" в КНДР, маневры НАТО в Эстонии
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:
- Минобороны Белоруссии сообщило о концентрации украинских войск на границе. Об этом сообщил заместитель начальника Генштаба ВС Белоруссии.
- Глава Пентагона предоставил министру обороны Украины информацию о своем разговоре с Шойгу. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил своему украинскому коллеге Алексею Резникову о состоявшемся разговоре с главой Минобороны РФ.
- В Эстонии стартуют крупнейшие военные маневры. В понедельник начнутся учения "Еж-2022", в которых примут участие около 15 000 военнослужащих Сил обороны Эстонии и военнослужащих стран-союзников и стран-партнеров по НАТО.
- Ким Чен Ын приказал привлечь военных к обеспечению населения медикаментами. Он полагает это необходимым в условиях распространения "неизвестной лихорадки".
- Южная Корея готова помочь КНДР в борьбе с COVID-19. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель.
- Главы МИД стран ЕС обсудят украинскую ситуацию. Российская военная операция на Украине и ее последствия будут одним из основных вопросов повестки.