Что случилось этой ночью: понедельник, 16 мая

Концентрация украинских войск на белорусской границе, распространение "неизвестной лихорадки" в КНДР, маневры НАТО в Эстонии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- Минобороны Белоруссии сообщило о концентрации украинских войск на границе. Об этом сообщил заместитель начальника Генштаба ВС Белоруссии.

- Глава Пентагона предоставил министру обороны Украины информацию о своем разговоре с Шойгу. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил своему украинскому коллеге Алексею Резникову о состоявшемся разговоре с главой Минобороны РФ.

- В Эстонии стартуют крупнейшие военные маневры. В понедельник начнутся учения "Еж-2022", в которых примут участие около 15 000 военнослужащих Сил обороны Эстонии и военнослужащих стран-союзников и стран-партнеров по НАТО.

- Ким Чен Ын приказал привлечь военных к обеспечению населения медикаментами. Он полагает это необходимым в условиях распространения "неизвестной лихорадки".

- Южная Корея готова помочь КНДР в борьбе с COVID-19. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель.

- Главы МИД стран ЕС обсудят украинскую ситуацию. Российская военная операция на Украине и ее последствия будут одним из основных вопросов повестки.