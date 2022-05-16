Фронт сопротивления сообщил о потерях и отступлении талибов в Афганистане

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Противостоящий движению "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) Фронт национального сопротивления (ФНС) сообщил, что в ходе боестолкновений последних дней талибы понесли ощутимые потери и покинули некоторые населенные пункты

"Террористы "Талибан" потерпели поражение в сражениях в Панджшере и Баглане за последние 10 дней. В настоящее время они отступают из уезда Дара и сегодня понесли потери в селе Шааба в Панджшере, а также в селах Хаавуш и Сучи в Хостском уезде Баглана", - сообщил в воскресенье вечером в социальных сетях глава отдела внешних связей ФНС Али Майсам Назари.

Талибы сообщение не комментировали.