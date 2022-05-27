Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:19

Афганское сопротивление сообщило об ожесточенных боях в Панджшере

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Противостоящий "Талибану" (движение признано в России террористическим и запрещено) Фронт национального сопротивления (ФНС) сообщил, что за последние сутки в Панджшере прошли боестолкновения, и за ночь были убиты 27 талибов.

"Наступление талибов на позиции Фронта сопротивления отбито", - сообщил в твиттере глава отдела внешних связей ФНС Али Майсам Назари.

Он уточнил, что ожесточенные бои начались в трех районах Панджшера 26 мая вечером.

Местные источники информагентства Aamaj News подтвердили столкновения в районах Шатл, Анаба и Роха Панджшера.

Талибы пока никак не прокомментировали эти сообщения.

Афганистан Панджшер Талибан ФНС Шатл Анаба Роха Панджшера
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Столтенберг связал скорое вступление Швеции и Финляндии в НАТО с выполнением условий Турции

Столтенберг связал скорое вступление Швеции и Финляндии в НАТО с выполнением условий Турции

Пять сотрудников посольства Хорватии в Москве объявлены персонами нон грата

Пять сотрудников посольства Хорватии в Москве объявлены персонами нон грата

Первый случай заболевания оспой обезьян зафиксирован в Финляндии

Военная операция на Украине

В Донецке заявили о полном контроле военных ДНР и РФ над городом Красный Лиман

В Киргизии временно заблокированы телеканалы ВГТРК

Что случилось этой ночью: пятница, 27 мая

Индексы США выросли после подъема акций потребительских и технологических компаний

Индексы США выросли после подъема акций потребительских и технологических компаний

США сочли, что дефолт России окажет минимальное влияние на мировую экономику

США сочли, что дефолт России окажет минимальное влияние на мировую экономику
Умершие знаменитости

Умер один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер

Умер один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер

Лавров на следующей неделе посетит Бахрейн и Саудовскую Аравию

Лавров на следующей неделе посетит Бахрейн и Саудовскую Аравию