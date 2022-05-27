Афганское сопротивление сообщило об ожесточенных боях в Панджшере

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Противостоящий "Талибану" (движение признано в России террористическим и запрещено) Фронт национального сопротивления (ФНС) сообщил, что за последние сутки в Панджшере прошли боестолкновения, и за ночь были убиты 27 талибов.

"Наступление талибов на позиции Фронта сопротивления отбито", - сообщил в твиттере глава отдела внешних связей ФНС Али Майсам Назари.

Он уточнил, что ожесточенные бои начались в трех районах Панджшера 26 мая вечером.

Местные источники информагентства Aamaj News подтвердили столкновения в районах Шатл, Анаба и Роха Панджшера.

Талибы пока никак не прокомментировали эти сообщения.