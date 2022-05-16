Мужчина, выдавший себя за Ким Чен Ына, сорвал избирательную кампанию в Австралии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Мужчина, выдававший себя за северокорейского лидера Ким Чен Ына, в пятницу сорвал избирательную кампанию в Австралии, ворвавшись на мероприятие, на котором присутствовали премьер-министр Скотт Моррисон и депутат Глэдис Лю, сообщает Associated Press.

Человек, который позже представился под сценическим псевдонимом Говард Икс, начал беседу с собравшимися журналистами.

"Большое вам спасибо. Глэдис Лю - кандидат от коммунистов в Австралии", - сказал он, прежде чем его прервал помощник Моррисона.

"Извините меня, вам придется уйти. Это самая оскорбительная вещь, которую я когда-либо видел в предвыборной кампании", - сказал помощник премьер-министра Ник Криви.

Говард Икс ответил: "Извините меня, вы не указываете верховному лидеру, что делать. Я поддерживаю Глэдис Лью".

Вскоре после этого провокатор покинул мельбурнскую площадку.

Глэдис Лю сказала, что она сосредоточена на достижении результатов для сообществ Мельбурна, которые она представляет.

"Я не буду отвлекаться на своих оппонентов и их грязную тактику", - сказала она.

Срыв, как предполагается, был организован кандидатом в сенат штата Квинсленд Дрю Павлоу, который ранее заявил в социальных сетях, что он был хорошим другом Говарда Икса.

Говард Икс хорошо известен своим подражанием Ким Чен Ыну. В 2018 году он был задержан и допрошен, когда прибыл в Сингапур за несколько дней до саммита между северокорейским лидером и президентом США Дональдом Трампом. Его настоящее имя Ли Говард Хо Вун.

СМИ сообщили, что в пятницу полиция уже допросила провокатора.

Выборы в Австралии состоятся 21 мая, а досрочное голосование началось на этой неделе.