Южная Корея готова помочь КНДР в борьбе с COVID-19

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что готов помочь Северной Корее справиться с массовой вспышкой коронавируса, отправив вакцины и другие необходимые материалы, если Пхеньян согласится принять их.

"Мы не должны сдерживаться в оказании необходимой помощи северокорейскому народу, который подвергается угрозе коронавируса", - цитирует выступление Юн Сок Еля в Национальном собрании агентство "Ренхап".

"Если северокорейские власти согласятся, мы не пожалеем необходимой поддержки, такой как лекарства, включая вакцины от COVID-19, медицинское оборудование и медицинский персонал", - сказал он.

В воскресенье КНДР сообщила о восьми новых смертельных случаях в результате заболевания.

Согласно сообщению Государственного чрезвычайно-противоэпидемического командования, которое публикует ЦТАК, с вечера 14 мая до вечера 15 мая число пациентов с повышенной температурой в стране возросло на 392 тыс. 920 человек, более 152 тыс. 600 пациентов выздоровели.

Всего с конца апреля общее число пациентов с повышенной температурой по состоянию на 18.00 15 мая составило более 1 млн. 213 тыс. 550 человек. Из них 648 тыс. 630 человек выздоровели, скончались 50 человек.

Мировые эксперты считают, что эта лихорадка является коронавирусом. Пока в Пхеньяне официально объявлено об одном скончавшемся от варианта COVID-19 "омикрон".