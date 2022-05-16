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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:47

В мире выявили более 521 млн случаев заражения COVID-19

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 521 476 353, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 263 967 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 82 468 606 и 999 602.

Индия - 43 123 801 и 524 241.

Бразилия - 30 688 390 и 665 150.

Франция - 29 375 134 и 148 313.

Германия - 25 732 153 и 137 499.

Великобритания - 22 361 251 и 177 905.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 806.8. В США на 1 млн жителей скончались 3 068 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 087, Франции - 2 247, Германии - 1 636, Великобритании - 2 578.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 мая 2022 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Коронавирус Индия Бразилия
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