Минобороны РФ сообщило о сбитом над островом Змеиный украинском самолете Су-24

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сбили два украинских штурмовика Су-25, а также бомбардировщик Су-24 над островом Змеиный в Черном море, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха (Харьковская область - ИФ) сбиты в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе острова Змеиный сбит один украинский самолёт Су-24", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, также в воздухе уничтожено 10 украинских беспилотников, в том числе два реактивных Ту-143 "Рейс" советского производства, над населенными пунктами Новосветловка (Луганская область), Донецк, Высокое и Калиновское (Донецкая область), а также Дементиевка, Изюм и Малые Проходы Харьковской области.

"Кроме того, в районах Малая Камышеваха, Снежковка, Шпаковка, Ивановка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 18 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Конашенков заявил, что всего с начала проведения военной операции уничтожено 168 самолетов, 125 вертолетов, 889 беспилотных летательных аппаратов, 307 зенитных ракетных комплексов, а также 3108 танков и других бронемашин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1529 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2949 военных автомобилей.

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer - "Фехтовальщик") - советский фронтовой бомбардировщик, принятый на вооружение в 1975 году. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

Штурмовик Су-25 "Грач" (по кодификации НАТО: Frogfoot - "Лягушачья лапка") выпускался с 1981 по 1991 годы. Предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.

Российские военные также сообщили, что уничтожили ряд военных объектов ВСУ в Харьковской области, ЛНР и ДНР, в том числе пять складов с оружием.